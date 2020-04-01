Кабмин затеял ремонт на Банковой

Новости Украины:Правительство планирует дать деньги на ремонт здания Офиса президента Украины.

Кабинет министров рассмотрит проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для проведения противоаварийных работ в Офисе Президента.

Об этом сообщается в повестке дня и материалах к заседанию правительства на 1 апреля, которые опубликованы на Правительственном портале.

"Выделить Государственному управлению делами 1741, 378 тыс. гривень для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11 в г. Киеве", - говорится в проекте распоряжения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что речь идет о здании Офиса Президента в Киеве.

Кроме того, Кабмин рассмотрит проект постановления об утверждении Условий привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог и перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Также чиновники планируют принять проекты постановлений о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека; относительно перечисления размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего.

В среду Кабмин может принять также распоряжение о выделении средств для возмещения расходов, связанных с ликвидацией последствий авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 года на территории Исламской Республики Иран; о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе участия в указанной операции.