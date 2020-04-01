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Финансирование Общественного: в ОБСЕ обратились к Кабмину Украины

Финансирование Общественного: в ОБСЕ обратились к Кабмину Украины
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В ОБСЕ призвали правительство Украины не сокращать бюджет Общественного.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал правительство Украины не сокращать бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я призываю украинскую власть срочно изучить и найти эффективные решения для сохранения бюджета НСТУ и миссии общественного вещателя", - заявил Дезир.

Представитель ОБСЕ отметил, что в условиях нынешнего кризиса COVID-19 общественный вещатель "играет незаменимую роль в предоставлении надежной информации населению, информировании о пандемии и борьбе с неправдивой информацией".

ейчас не время рисковать экономической устойчивостью общественных медиа", - подытожил Дезир.

О чем речь: 

Общественный вещатель ранее призвал Кабмин не урезать ему 480 млн грн расходов во время пересмотра госбюджета.

В частности, отмечалось, что бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в 2020 году должен составить 1 млрд 711 млн 516 тыс. грн, а уменьшение бюджета Общественного еще почти на 480 млн грн, а также уплата телерадиокомпанией государственного долга перед компанией "Евроньюс" в сумме около 350 млн грн приведет к уменьшению финансирования на 830 млн грн.

"В результате такого пересмотра государственного бюджета страна может остаться без Общественного вещателя. Лишение финансирования культуры и информационной сферы приведет к деградации и дезинформации, которые станут сложными вызовами для нашего государства", - отмечалось в обращении.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 29 марта, сообщил о том, что Кабмин оставил на деятельность Общественного в госбюджете финансирование в размере 1,2 млрд грн.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важна в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривень, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного", - заявил он.

Напомним: 

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ОБСЕ, Кабмин, Арлем Дезир, Общественное.
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