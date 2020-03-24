У Зеленского спрогнозировали, когда Украина вернется к нормальной жизни

Новости Украины:При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - сказала она.

Как сообщалось, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел. На данный момент Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Напомним: