У Зеленского спрогнозировали, когда Украина вернется к нормальной жизни

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.
Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.
"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - сказала она.
Как сообщалось, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел. На данный момент Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.
Напомним:
Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.