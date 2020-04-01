Внешняя торговля: Дефицит в Украине сократился вдвое из-за коронавируса

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине в два раза снизился показатель внешней торговли.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-февраль 2020 года сведен с дефицитом 590 миллионов долларов, что вдвое ниже показателя годом ранее.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился на 29% - до 1,013 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос в полтора раза - до 423 миллионов долларов.

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.