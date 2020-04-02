Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
11:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи Urals в портах Европы.

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы. Об этом сообщает РБК.

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными.

Котировка Argus fip "Западная Сибирь" 30 марта была равна минус 1,007 тыс руб за тонну, а во вторник — минус 1,2 тыс руб за тонну.

Отрицательное значение Argus fip "Западная Сибирь" означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

"Нефтяные войны": Саудовская Аравия наращивает поставки нефти на фоне краха сделки ОПЕК+

Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца. По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в 15–16 долларов за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта.

Накануне стоимость Urals опустилась до 13 долларов за баррель.

Продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, ОПЕК, Urals, Российская нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
03 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
05 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь