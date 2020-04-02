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"Нефтяные войны": Саудовская Аравия наращивает поставки нефти на фоне краха сделки ОПЕК+

"Нефтяные войны": Саудовская Аравия наращивает поставки нефти на фоне краха сделки ОПЕК+
04:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия увеличила поставки нефти после отмены соглашения с Россией.

Поставки сырой нефти в Саудовскую Аравию выросли в среду до более чем 12 миллионов баррелей в день.

Об этом сообщили Reuters два источника в нефтяной промышленности, передает zn.ua.

Во вторник истек срок действия соглашения о сокращении мировых поставок нефти, что сняло ограничения на добычу со стороны членов ОПЕК, России и других производителей.

Саудовская Аравия заявила, что экспорт нефти составит около 10 миллионов баррелей в сутки, но не дала никаких указаний на то, сколько сырой нефти попадет в хранилище в условиях разрушения глобального спроса из-за распространения эпидемии коронавируса.

Что происходит: 

Наращивание предложения нефти на мировом рынке, которое соединилось с падением спроса на нее из-за коронавируса, привело к резкому падению цен на нефть.

31 марта российская нефть Urals упала до 13 долларов за баррель - минимума с 1999 года.

30 марта нефть марки WTI, которую добывают в США, подешевела до минимума с 2002 года.

С начала месяца стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире.

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Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Сейчас крупнейшим производителем нефти является США. Добыча нефти в этой стране составляет около 13 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия в рамках сделки о сокращении добычи между странами ОПЕК производила в первом квартале 2020 года 9,7 млн баррелей в сутки.

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Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК.
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