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Украина почти наполовину сократила транзит газа в ЕС

Украина почти наполовину сократила транзит газа в ЕС
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53%, "Газпром" оплатил все забронированные мощности.

Оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.

"По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении ОГТСУ в четверг.

Вместе с тем, отмечается в релизе, "Газпром", согласно новой транзитной сделке, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

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Напомним, в 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ выросли на 3% - до 89,6 куб. м, (по сравнению с 2018-м годом).

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" возместит ценовую разницу участникам программы "газ про запас" в конце апреля - начале мая через систему газсбытов, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

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Газ, Газпром, ЕС, Нафтогаз, ГТС Украины, Транзит газа.
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