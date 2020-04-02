Треть заробитчан потеряли работу в Польше

Новости Бизнеса:22% украинцев заявили, что останутся в Польше нелегально.

Принятые в Польше меры против распространения пандемии коронавируса привели к тому, что почти треть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу, сообщает польское издание Wirtualne Media со ссылкой на данные опроса IRCenter.

Согласно данным опроса, 60% украинцев почувствовали влияние ограничений, введенных польским правительством. При этом 30% заявили, что потеряли работу либо же им пришлось ее ограничить. 27% украинцев в Польше имеют другие проблемы с занятостью. А 3% вообще потеряли жилье.

Также сообщается, что каждый пятый украинский трудовой мигрант приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Это означает, что после закрытия границ он может продолжить пребывание до 90 дней, если у него истек срок действия польской визы или вида на жительство.

В то же время 22% украинцев заявили, что останутся в Польше нелегально. 37% занятых респондентов признались, что боятся потерять работу.

IRCenter провел опрос 23-25 марта с использованием данных из нескольких источников: количественное исследование CAWI N = 100, индивидуальные интервью N = 10 и анализ онлайн-контента.