Всемирный банк одобрил земельную реформу и призвал принять новые законы

Новости Бизнеса:ВБ поприветствовал принятие закона о рынке земли и призвал принять ряд дополнительных законов.

Всемирный банк (ВБ) поприветствовал принятие закона о рынке земли, однако указал, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения земельных участков, которые можно приобретать.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", – указал ВБ в "Фейсбуке".

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей, пояснили в ВБ.

"Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность. Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", – указал ВБ.