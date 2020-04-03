Всемирный банк выделит $160 млрд помощи для борьбы с коронавирусом

Новости Бизнеса:Всемирный банк в течение 15 месяцев выделит $160 млрд для борьбы с коронавирусом.

Всемирный банк (ВБ) утвердил первый транш финансирования на $1,9 млрд в рамках пакета льготного кредитования 25 развивающимся странам.

Всего будет выделено $160 млрд в течение 15 месяцев, говорится сообщении ВБ, передает kommersant.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную ускоренную систему реагирования на COVID-19. Утвержденная группа проектов на сумму $1,9 млрд поможет 25 странам, - говорится в сообщении. - Мы ожидаем серьезной глобальной рецессии. На прошлой неделе мы представили дополнительные меры, которые позволят ВБ в течение следующих 15 месяцев выделить $160 млрд", - говорится в сообщении.

В конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал лидеров G20 разрешить беднейшим странам приостановить все выплаты официального двустороннего кредита, пока ВБ и МВФ не проведут полную оценку их потребностей в восстановлении и финансировании.

Как сообщалось, количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

Экономический и трудовой кризисы, вызванный пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек.