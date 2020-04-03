Украина нарастила объемы экспорта зерновых

Новости Бизнеса:Украинские аграрии значительно увеличили экспорт зерновых культур.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ; начался 1 июля 2019 года) до 1 апреля 2020 года экспортировала 46,04 млн тонн зерна и зернобобовых, на 22,5% больше, чем на эту дату в предыдущем МГ.

Об этом на основании данных Государственной таможенной службы сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

С начала 2019/2020 МГ по 1 апреля 2020 года Украина экспортировала 46,04 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе было экспортировано 17,87 млн тонн пшеницы (на 32,9% больше), 4,35 млн тонн ячменя (на 29,9% больше), 23,30 млн тонн кукурузы (на 15,6% больше).

Экспорт муки за указанный период увеличился на 32,7%, до 274,6 тыс. тонн.

Как известно, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн.

Приложение к Меморандуму о взаимопонимании подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), ГС «Всеукраинский аграрный форум», ГС «Мукомолы Украины».