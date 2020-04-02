Как проходит посевная в Украине в условиях карантина

Новости Бизнеса:Посевная в Украине несмотря на карантин и погодные условия проходит без критических проблем.

Весенняя посевная кампания 2020 успешно стартовала практически во всех регионах Украины с небольшим опережением темпов прошлогодней из-за ранней весны, по состоянию на 2 апреля засеяно немногим более 1 млн га, сообщил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Сергей Иващенко.

"Состояние озимых не вызывает обеспокоенности, за отдельными исключениями, которые в целом не сильно влияют на общую оценку состояния посевов. Есть отдельные участки, где озимые погибли, вместо них аграрии планируют посеять бобовые, горох и кукурузу", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению и.о. исполнительного директора УЗА, незначительные снижения температуры не должны повлиять на состояние посевов, поскольку прогнозируется, что они будут краткосрочными.

"Производителей зерновых и масличных больше беспокоит будущая погода, чтобы было достаточно осадков для вегетации посеянных яровых и озимых культур. На отдельных участках планируют перенести посевную в ожидании осадков для достаточной влажности почвы под сев культур. Надеемся, что в апреле в Украине будет достаточно осадков, как прогнозируют метеорологи", - заметил он.

Кроме того, по словам Иващенко, члены УЗА указывают на определенные трудности с логистикой и доставкой импорта из-за карантинных ограничений, но они не имеют критического влияния на ход посевной. В целом средства защиты, удобрения и горючее для посевной были законтрактованы заблаговременно, поэтому для ее проведения все закуплено.

"Сельхозпроизводители говорят о дополнительных расходах для обеспечения индивидуальных средств защиты работников и дезинфекторов в связи с карантинными мероприятиями, которые, впрочем, не имеют критического влияния на стоимость посевной. Кроме того, из-за падения цены на нефть, аграрии, которые проводят постепенные закупки горючего, испытывают снижение его стоимости, что будет удешевлять проведение посевной", - отметил он.

"В своем ежемесячном отчете, мы прогнозируем урожай 2020 году на уровне урожая 2018 года, и несколько меньше, чем рекордный урожай 2019 года. Так, мы прогнозируем производство зерна в 2020 году на уровне 94 млн тонн (в 2019 году было 98 млн тонн) и экспорт 2020/21 МГ – 57,2 млн тонн (в 2019/20 МГ - 60 млн тонн). Несколько ниже прогноз по урожаю зерновых и масличных в 2020 году по сравнению с текущим сезоном не меняет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн и будет расти", - сказал Иващенко.

Кроме того, по словам и.о. исполнительного директора УЗА, Украина с большой вероятностью сможет обновить в нынешнем году рекорд урожая кукурузы предыдущих трех лет. Так, УЗА прогнозирует урожай кукурузы в 2020 году на уровне 36,8 млн тонн (предыдущий рекорд 35,2 млн тонн был установлен в 2019 году, а до того в 2018 году – 34,8 млн тонн). Соответственно и экспорт кукурузы может стать рекордным в 2020/2021 маркетинговом году, достигнув 30 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация - объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.