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У меня от коронавируса три вида лекарств: работа, работа и работа - Рожкова

У меня от коронавируса три вида лекарств: работа, работа и работа - Рожкова
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Екатерина Рожкова поделилась, что из-за ситуации с коронавирусом приходится работать в режиме нон-стоп.

Национальный банк за три недели полностью переформатировал свою деятельность, по возможности перешел на дистанционную работу, а количество людей в офисе регулятора уменьшилось в 5 раз.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"У меня от коронавируса три вида лекарств: работа, работа и работа. Последние три недели в формате нон-стоп. Изменили процессы, перешли полностью на дистанционку. Количество людей в офисе на Институтской уменьшилось в 5 раз, в среднем не более 300 человек. За пять лет работы еще не видела Нацбанк таким безлюдным. И хотя в коридорах пусто, учреждение работает в полную силу. Дисциплина и планирование - это залог нашей эффективности", - написала Рожкова.

По ее убеждению, не только Национальный банк, но и весь банковский сектор сегодня оказался на фронте борьбы с кризисом и отразил первую его волну.

"Нам удалось отбить первую волну (кризиса - ред.). Не в последнюю очередь потому, что банки вошли крепкими в этот период, благодаря реформе по очищению и перезагрузке сектора. Мне есть с чем сравнивать. В 2014-2015 годах, когда из-за войны наша страна была с "открытой раной", из которой течет кровь, находились такие, кто даже додумывался до того, чтобы выводить средства из страны. Сегодня ситуация уже не такая. Сегодня все понимают важность поддержки друг друга, когда вокруг неопределенность. И это партнерство я чувствую каждый день и в пределах НБУ, и в пределах всего сектора", - отметила Рожкова.

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Она акцентировала, что сегодня крайне важно позаботиться о людях. Особенно о тех, кто остался без работы, поскольку безработица - главный вызов и для мира, и для Украины.

"Позаботьтесь о бизнесе, уменьшайте кредитную нагрузку на честных заемщиков, дайте им оборотные средства. Вы сохраните для страны работодателя и налогоплательщика", - обратилась она к работникам банков.

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НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова.
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