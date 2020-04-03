Улучшение украинской медицины: Шмыгаль договорился со Всемирным банком

Новости Бизнеса:Шмыгаль обсудил со Всемирным банком реализацию проекта на $135 млн по улучшению здравоохранения в Украине.

Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Об этом по результатам встречи с представителями международных организаций сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Кабмин готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов, деньги пойдут на поддержку медицинской отрасли в Украине. Общая стоимость проекта, по данным правительства, составит 135 млн долларов.

"Я проинформировал представителей международных организаций о дополнительных мерах, которые ввел Кабинет министров для того, чтобы защитить здоровье украинцев. При их разработке правительство учло ограничения, которые ввели другие страны и тот результат, который эти меры дали", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Премьер-министр приветствовал запуск отдельного Плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

В правительстве напомнили, что согласно этому плану, к концу года на предотвращение и борьбу с пандемией в Украине ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Средства пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения и преодоление социально-экономических последствий.

Глава украинского правительства поблагодарил международных партнеров за опыт, которым они делятся и материальную поддержку.

На встрече также присутствовали Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер, представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, советник по вопросам партнерства Офиса координатора системы ООН в Украине Олеся Огрызко и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.