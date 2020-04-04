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НБУ рекомендует банкам воздержаться от выплаты дивидендов

НБУ рекомендует банкам воздержаться от выплаты дивидендов
11:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов по крайней мере до октября 2020 года.

Для сохранения банками капитала в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Национальный банк Украины рекомендовал временно воздержаться от выплаты дивидендов по октябрь 2020 года. Об этом говорится в письме, которое НБУ разослал банкам, передает пресс-служба регулятора.

"Сейчас в реальной жизни разворачивается неблагоприятный макроэкономический сценарий. Он во многих отношениях похож на неблагоприятный экономический сценарий, который Национальный банк использовал для стресс-тестирования банков в последние годы.

Национальный банк считает, что в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков.

Также финучреждения должны сохранять запас капитала для поддержания кредитной деятельности - многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах как в период карантина, так и после него в период постепенного восстановления экономической деятельности", - говорится в сообщении.

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Регулятор рекомендовал банкам сосредоточиться своим наблюдательным советам и правлениям на обеспечении достаточной капитализации банков, необходимой для покрытия всех имеющихся и будущих существенных рисков.

"Временный отказ от распределения дивидендов усилит финансовую устойчивость банков на период кризиса и предоставит клиентам банков дополнительную уверенность", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что после отсрочки внедрения требований о формировании буферов капитала обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%).

"Сегодня украинские банки являются достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения доходов.

Это позволит повысить способность банков к поглощению убытков и продолжить кредитование населения, МСБ и крупного бизнеса во время кризиса", - заявила первый заместитель главі НБУ Екатерина Рожкова.

В Нацбанке ожидают, что в течение следующих 6 месяцев можно будет "достаточно точно" оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала.

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