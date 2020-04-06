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Почему и на сколько подорожал "борщевой набор": объяснение Нацбанка

Почему и на сколько подорожал "борщевой набор": объяснение Нацбанка
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Овощи борщового набора в Украине на минувшей неделе подорожали на 2%.

Овощи борщового набора в Украине на минувшей неделе - с 27 марта по 2 апреля - по сравнению с предыдущей неделей подорожали на 2%. 

Как говорится в экономическом обзоре недели, опубликованном на сайте Национального банка Украины, неделей ранее цены на эту группу товаров выросли на 8,6%, двумя неделями ранее – на 0,2%.

Помимо овощей борщового набора, на минувшей неделе подорожала гречка – на 9,1%, лимоны – на 31,8%, апельсины – на 10,7%.

В НБУ пояснили, что рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения.

В частности, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно пояснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения.

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Что касается подорожания своеобразных "индикаторов" кризиса - гречки и туалетной бумаги, а также чеснока, лука и лимонов, то ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года.

Кроме того, оказала свое влияние и девальвация гривни, поскольку лимоны и чеснок преимущественно импортируются в Украину.

Как сообщалось, потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2019 года - составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе.

В начале апреля в НБУ заявили, что пока не видят рисков для существенного ускорения инфляции, так как подорожание некоторых товаров обусловлено влиянием психологических факторов.

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Нацбанк, Продукты, Овощи, Борщевой набор.
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