Последствия пандемии: Мировые цены на продовольствие резко снизились

Мировые цены на продовольствие резко снижаются вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Об этом сообщается на сайте организации.
"Ослабление спроса и падение цен на нефть вследствие глобальной пандемии снижают международные цены на основные продовольственные товары", - говорится в сообщении.
Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO, которая отслеживает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в марте 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем было в феврале.
"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.
Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами относительно самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.
Индекс цен FAO на зерновые культуры в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта 2019 года.
Напомним:
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