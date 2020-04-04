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Последствия пандемии: Мировые цены на продовольствие резко снизились

Последствия пандемии: Мировые цены на продовольствие резко снизились
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В связи с распространенем коронавируса в мире снизились цены на продовольствие.

Мировые цены на продовольствие резко снижаются вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Об этом сообщается на сайте организации.

"Ослабление спроса и падение цен на нефть вследствие глобальной пандемии снижают международные цены на основные продовольственные товары", - говорится в сообщении.

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Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO, которая отслеживает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в марте 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем было в феврале.

"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами относительно самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

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Индекс цен FAO на зерновые культуры в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта 2019 года.

Напомним:

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Украина, Продукты, Карантин, Потребление.
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