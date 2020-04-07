В Украине снизили темпы экспорта пшеницы

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития поделились, что Украина сокращает экспорт пшеницы.

Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

"Темпы поставок пшеницы замедляются (среднесуточные отгрузки на экспорт в марте месяце составили 44 тыс т, среднесуточные за апрель – 14 тыс. т, в том числе за последние сутки 7 тыс. т)", - говорится в сообщении.

В общем, с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, начался 1 июля 2019 года) по состоянию на 6 апреля Украина экспортировала 17,9 млн тонн пшеницы. В министерстве отмечают, что экспортные контракты выполняются согласно меморандуму Минэкономики и участников зернового рынка в Украине.

Минэкономики подписало с участниками зернового рынка меморандум об установлении предельного объема пшеницы, который может быть экспортированным до 30 июня 2020 года, на уровне 20,2 млн тонн. Приложение к Меморандуму о взаимопонимании подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), ГС «Всеукраинский аграрный форум», ГС «Мукомолы Украины».

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Украина с начала 2019/2020 МГ до 1 апреля 2020 года экспортировала 46,04 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 22,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего МГ), в том числе 17,87 млн тонн пшеницы (на 32,9% больше).