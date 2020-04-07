Нацбанк выставил на аукцион собственное движимое имущество

Новости Бизнеса:В связи с потребностью НБУ планирует продать собственные машины для сортировки банкнот.

Национальный банк Украины 27 апреля 2020 года планирует продать на аукционе машины для сортировки банкнот, учитываемые на балансе регулятора.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Департамент закупок и продаж в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 1 апреля 2020 года № 245-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукциона на сайте https://zakupki.prom.ua/ собственного движимого имущества, а именно: машин для сортировки банкнот BPS-204 количеством 16 ед", - говорится в сообщении.

Дата проведения электронного аукциона – 27 апреля 2020 года. Время торгов - с 9:00 до 18:00.

Начальная цена продажи лота - 3 854 976,00 грн с НДС.