Цена на черное золото начала расти

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13:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Стоимость нефти растет на фоне ожиданий о сокращении ее добычи.

Нефть во вторник подорожала с надеждой на то, что крупнейшие мировые производители договорятся о сокращении добычи.

Об этом сообщает сайт Investing.com.

Так, согласно источнику, нефть марки Brent выросла на 3,03% до $34,05 за баррель к 8:32 по Киеву, а WTI - на 3,3% до $26,94 за баррель.

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Отмечается, что ведущие мировые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, скорее всего, договорятся сократить добычу на встрече в четверг, но только если к ним присоединятся США.

Угроза глубокой рецессии нависла над рынком нефти из-за значительного сокращения экономической активности в результате пандемии, а также ограничения и мер социального дистанцирования, с которыми столкнулась половина населения мира.

По мнению экспертов, производителям нефти необходимо существенно и быстро сократить добычу, если они хотят предотвратить полное насыщение нефтяных рынков.

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Как сообщалось, по информации агентства Bloomberg, заседание альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+ перенесли, предварительно, на 9 апреля.

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Нефть, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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