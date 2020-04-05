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Кремль планирует стабилизировать мировой рынок нефти

Кремль планирует стабилизировать мировой рынок нефти
15:54 Сегодня Телеграф УНН

У Путина сделали заявление касательно продолжения плодотворных переговоров, которые помогут поддержать мировой рынок нефти.

Россия настроена на конструктивный переговорный процесс, чтобы стабилизировать мировой рынок энергоносителей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в одном из интервью, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент (Владимир - ред.) Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", - сообщил Песков.

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Он также отметил, что на данный момент российские партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки и беспрецедентное увеличение добычи нефти. По его словам, это привело к тому, что вскоре могут быть заполнены "все хранилища нефти в мире".

"Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры… В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной из стран", - отметил Песков.

Отмечается, что действие сделки ОПЕК+, державшейся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшей стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

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Так, развал сделки привел к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за эпидемии коронавируса.

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Кремль, Россия, Нефть, ОПЕК, РФ, Дмитрий Песков.
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