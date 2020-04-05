Незаконная структура и картель: Трамп высказался об ОПЕК

Новости мира:В США Дональд Трамп провел брифинг в рамках которого высказался об ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК (организация стран, добывающих нефть) является незаконной структурой, которая "уничтожает сама себя".

Глава Белого дома отметил, что ОПЕК несправедливо относится к США.

"Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что что это такое? Это незаконная структура, можете называть ее картелем, можете называть ее монополией. ОПЕК не могла бы волновать меня меньше, чем она волнует меня сейчас. ОПЕК относится несправедливо к США", - заявил Трамп.

Президент США подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти для защиты "тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США".

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Он также сообщил, что ведет переговоры с РФ и Саудовской Аравией над сокращением уровня добычи нефти.

Как ранее сообщало агентство, Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.