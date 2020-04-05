Короновирус в США: Трамп считает, что следующая неделя будет сложной

Новости мира:Дональд Трамп предупреждает о пике смертности в США из-за коронавируса.

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил американскую общественность о следующей "сложной неделе", которая принесет много смертей из-за коронавируса в стране.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в субботу в Вашингтоне.

"Это, очевидно, будет самая сложная неделя. К сожалению, смертей будет много", - отметил американский президент.

Вместе с тем, он подчеркнул, что летальных случаев было бы больше, если бы не шаги, введенные федеральным правительством для смягчения последствий пандемии.

Напомним: США находятся на первой позиции по количеству инфицированных людей в мире. По данным Университета медицины им. Джона Хопкинса, сейчас в США насчитывается более 308,8 тыс. больных, 8,4 тыс. умерших и более 14,6 тыс. лиц, которые полностью выздоровели.