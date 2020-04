Трамп планирует увеличить поддержку бизнеса США во время карантина

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов инициировать выделение большей суммы для поддержки бизнеса в США во время карантина и остановки производства в стране через COVID-19.

Об этом он написал в субботу на официальной Twitter-странице.

"Я немедленно попрошу Конгресс выделить больше денег на поддержку малого бизнеса в рамках Программы защиты оплаты труда (PPP Loan), если выделенные деньги закончатся", - отметил президент.

I will immediately ask Congress for more money to support small businesses under the #PPPloan if the allocated money runs out. So far, way ahead of schedule. @BankofAmerica & community banks are rocking! @SBAgov @USTreasury

В другом сообщении Трамп отметил, что программа PPP Loan "также открыта для некоммерческих организаций", в том числе для религиозных и ветеранских объединений.

The Paycheck Protection Program is up and running! The program is open to nonprofits as well, so banks be sure to sign up our Great Religious and Veteran Organizations that need help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2020