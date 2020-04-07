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В Украинском Минфине распределили обязанности между заместителями министра

В Украинском Минфине распределили обязанности между заместителями министра
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине руководства ведомств в Министерстве Финансов получили новые обязанности.

В Министерстве финансов распределили обязанности между руководством ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Приказом министра финансов Сергея Марченко 6 апреля 2020 года утверждено распределение обязанностей между руководством ведомства", - говорится в сообщении.

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На посту первого заместителя министра Денис Улютин будет отвечать за межбюджетные отношения (государственный и местные бюджеты), финансирование безопасности и обороны, органов прокуратуры и отдельных правоохранительных органов, выполнение национальных программ сотрудничества Украина-НАТО. Роман Ермоличев, который до назначения заместителем министра возглавлял Департамент расходов бюджета гуманитарной сферы, в качестве заместителя будет отвечать за профильное направление, а также расходы социальной сферы и органов власти. Василий Шкураков в дальнейшем будет отвечать за формирование и реализацию долговой политики, создание системы управления фискальными рисками, поступления в государственный бюджет от государственных предприятий. К полномочиям Юрия Гелетия отнесены сферы финансовой политики, международных финансовых проектов, пробирного контроля и лотерей. Светлана Воробей будет отвечать за формирование и реализацию Министерством финансов - налоговой и таможенной политик, а также верификацию государственных выплат.

Как сообщалось ранее, 30 марта 2020 года Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.

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Украина, Минфин, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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