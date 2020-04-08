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Среда, 08.04.2020
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Цены на импортный газ в марте снизились

Цены на импортный газ в марте снизились
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.

Украинские предприятия в марте 2020 года импортировали газ по средней цене $153,65 (4 тыс. 163,74 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 8,8% ниже цены февраля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $168,49 (4 тыс. 129,46 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа

Напомним, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ, Минэкономики, Юрий Витренко.
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