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Новый отопительный сезон: оператор ГТС назвал необходимый объем закачки газа

Новый отопительный сезон: оператор ГТС назвал необходимый объем закачки газа
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м.

Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа, считает глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С такими (15,8 млрд куб. м на 5 апреля - ред.) переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд куб. м", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Глава ОГТСУ считает, что Кабинет министров должен внести изменения в постановление о создании страхового запаса, чтобы не только НАК "Нафтогаз Украины" занималась закачкой газа в хранилища.

В украинских ПХГ накопили рекордное количество газа

"Открытым вопросом остается: кто будет создавать этот запас газа в ПХГ? Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году? Нужно срочно вносить изменения в постановление Кабмина", - добавил Макогон.

Ранее глава ОГТСУ неоднократно отмечал, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

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Газ, Нафтогаз, Отопительный сезон, ПХГ, Оператор ГТС Украины.
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