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Сырье и средства производства: В Украине наблюдается снижение импорта в этом году

Сырье и средства производства: В Украине наблюдается снижение импорта в этом году
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Гостаможне дали отчет о показателе импорта в Украине за прошедший квартал 2020 года.

Импорт сырьевых товаров и средств производства в Украине за первый квартал 2020 года уменьшился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-до 7,07 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

"Импорт сырьевых товаров и средств производства упал на 23,4% — с 7,8 млрд долл. до 7,07 млрд долл. А такие товары — руда, каменный уголь, газ, нефть, черные металлы, удобрения, машины, тракторы и др — составляют 58,4% объемов импорта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за 1 квартал 2020 года котлов, машин, оборудования и механических устройств было ввезено на 789 млн долларов (22% меньше, чем за 1 квартал 2019 года); тракторов для с/х работ на 97 млн долларов (на 11% меньше); моторных транспортных средств для перевозки грузов на 65 млн долларов (на 25% меньше); каменного угля на 415 млн долларов (на 44% меньше); кокса и полукокса на 8 млн долларов (на 90% меньше); минеральных удобрений на 271 млн долларов (на 37% меньше); дизельного топлива на 738 млн долларов (на 13% меньше); руды, шлаков, золы на 31 млн долларов (на 61% меньше); вместе с тем сырой нефти за указанный период было ввезено на 57% больше, чем за январь-март 2019 года, на 117 млн долларов.

 

Как сообщалось, согласно данным Гостаможслужбы, за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров, которые считаются "чувствительными" к незаконному ввозу, то есть продуктов, фармацевтической продукции, мобильных телефонов, бытовой техники, мебели, одежды и обуви, увеличился на 24,5%, до 3,35 млрд долларов.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, Бизнес, Импорт, Сырье.
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