МИД: ОАЭ передадут гуманитарную помощь Украине

Новости Бизнеса:Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине десять тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи, направленной на противодействие эпидемии коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

По словам министра, в эту гуманитарную помощь войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

"Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.

Напомним, 8 апреля в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось ранее, утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.