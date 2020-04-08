Борьба с COVID-19: Украинский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Италию

Новости мира:В Италию прибыл самолет с гуманитарной помощью из Украины.

Украинский самолет с гуманитарной помощью для Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса, прибыл на место назначения.

Об этом сообщил посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

"Встретили. Продолжаем помогать", - сказал дипломат.

Он уточнил, что самолет Ан-72 Национальной гвардии Украины, который привез 5 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, сел в итальянском военном аэропорту "Пратика ди маре". Это уже второй украинский борт за последние три дня.

Принимая самолет, представители итальянской Службы по чрезвычайным ситуациям и военного командования особо отметили взнос Украинского государства в совместное противодействие коронавирусу.

Український літак з гуманітарною допомогою вже приземлився в Італії. П'ять тон санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники. Віримо, що зовсім скоро вірус, який тримає в заручниках всю планету, відступить..А поки гуртуємося і допомагаємо один одному! pic.twitter.com/4kclSwi2U1 — МВС України (@MVS_UA) April 8, 2020

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, который провожал самолет в аэропорту "Жуляны", написал в Facebook: "В аэропорту провожал гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя Странами. Спасибо, Украина!".

Как сообщалось, в прошлую субботу в Италию прибыли 20 украинских медиков, которые начали гуманитарную миссию в провинции Марке.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.