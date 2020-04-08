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Борьба с COVID-19: Украинский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Италию

Борьба с COVID-19: Украинский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Италию
13:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Италию прибыл самолет с гуманитарной помощью из Украины.

Украинский самолет с гуманитарной помощью для Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса, прибыл на место назначения.

Об этом сообщил посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

"Встретили. Продолжаем помогать", - сказал дипломат. 

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Он уточнил, что самолет Ан-72 Национальной гвардии Украины, который привез 5 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, сел в итальянском военном аэропорту "Пратика ди маре". Это уже второй украинский борт за последние три дня.

Принимая самолет, представители итальянской Службы по чрезвычайным ситуациям и военного командования особо отметили взнос Украинского государства в совместное противодействие коронавирусу.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, который провожал самолет в аэропорту "Жуляны", написал в Facebook: "В аэропорту провожал гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя Странами. Спасибо, Украина!". 

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Как сообщалось, в прошлую субботу в Италию прибыли 20 украинских медиков, которые начали гуманитарную миссию в провинции Марке.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Украина, Италия, Карантин, Коронавирус.
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