Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля

Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения

Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Всемирный банк выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Всемирный банк дополнительно выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса, сообщает Министерство социальной политики.

"Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19.

"Коронакризис": в МВФ ждут "тяжелых экономических последствий"

"Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу", - утверждают в ведомстве.

Согласно сообщению, средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Минсоцполитики, Финансовая помощь, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
05 Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн
Количество заражений COVID-19 превысило 1,6 млн
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь