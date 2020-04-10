Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения

Новости Бизнеса:Всемирный банк выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Всемирный банк дополнительно выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса, сообщает Министерство социальной политики.

"Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19.

"Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу", - утверждают в ведомстве.

Согласно сообщению, средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".