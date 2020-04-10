"Коронакризис": в МВФ ждут "тяжелых экономических последствий"

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля, передает DW.
"Мы ожидаем тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева.
По ее словам, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.
В мире царит полная неопределенность относительно продолжительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ и отметила, что в текущем году мировой экономический рост завершится очевидным минусом.
Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидают снижения доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира принять решительные меры и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
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