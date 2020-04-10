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Советник Зеленского: Мы столкнулись с кризисом, который больше чем Великая депрессия 1928-32 годов

Советник Зеленского: Мы столкнулись с кризисом, который больше чем Великая депрессия 1928-32 годов
04:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Советник Зеленского говорит, что дискуссия о соцполитике в условиях "коронакризиса" однобока.

Дискуссия, которая ведется в Украине относительно социальной политики в условиях эпидемии коронавируса, является однобокой, ведь скоро государство столкнется с безработицей на фоне экономического кризиса.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Дискуссия по поводу социальной политики является несколько однобокой. Потому что это не только обслуживание наших пенсионеров и те дополнительные средства, которые будут им выплачены", - отметил Устенко.

По его словам, уже вскоре Украина столкнется с безработицей, усиленной возвращением большого количества заробитчан. По мнению эксперта, следует готовиться к тому, что эта категория граждан будет оставаться в Украине от одного до трех лет.

"Коронавирус развивается на фоне глобального экономического кризиса. И когда в стране есть экономический кризис, который активно усиливается кризисом коронавируса, возникают вопросы, связанные с падением нашей экономики. Это колоссальная задача для Министерства социальной политики, для всех политиков. Важно четко понимать, что многие социальные вопросы в конечном итоге упрутся в экономику", - подчеркнул советник Президента.

Он напомнил, что Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу решать комплекс вопросов, которые повлечет за собой ситуация с эпидемией коронавируса. Такие же вопросы поднимались во время встреч главы государства с комитетами Верховной Рады по вопросам экономической и социальной политики.

"Мы столкнулись с кризисом, который больше чем Великая депрессия 1928-32 годов", - подытожил Устенко.

Напомним: 

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Безработица, Экономический кризис, Олег Устенко, Коронавирус, ОПУ.
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