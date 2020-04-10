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Пятница, 10.04.2020
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Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление

Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление
01:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Федоров говорит, что карантин в Украине "точно продлят".

Кабмин планирует продлить карантин до мая, но в то же время ожидается постепенное ослабление ограничительных мер.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время прямой трансляции ютуб-канала FranchTV.

"Официально - до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", - указал Федоров.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Кабмин, Карантин, Михаил Федоров, Covid-19.
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