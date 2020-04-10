Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление

Кабмин планирует продлить карантин до мая, но в то же время ожидается постепенное ослабление ограничительных мер.
Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время прямой трансляции ютуб-канала FranchTV.
"Официально - до 20-х чисел апреля, но точно будет продление до мая. Однако с начала следующего месяца будет послабление: для некоторых магазинов, транспорта и т. д", - указал Федоров.
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
Напомним:
В киевский суд подали 11 исков из-за введенных карантинных ограничений.
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