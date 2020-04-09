От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)

Новости науки:Безопасная дистанция при ходьбе, беге и езде на велосипеде для Covid-19 оказалась гораздо больше, чем рекомендуемая в большинстве стран.

Совместная работа ученых из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) показала, что при определении безопасной дистанции при передаче Covid-19 важно учитывать движение и положение в пространстве друг относительно друга потенциально зараженных и рискующих заразиться людей. Свои выводы авторы, инженеры и специалисты в области аэродинамики отразили в предварительном докладе, опубликованном одним из исследователей.

Дистанция между людьми, которую рекомендуют соблюдать медики и чиновники в условиях текущей пандемии, обусловлена тем, что вирус распространяется на микроскопических капельках жидкости, выделяемых через нос и рот больного при дыхании, чихании или кашле. Если вы будете находиться слишком близко от него, то рискуете вдохнуть их либо "поймать" на лицо, руки, слизистые оболочки.

Расстояние в полтора-два метра, используемая в большинстве стран, по-прежнему адекватно помогает не допустить этого - но только если дело происходит в помещении или в неветреную погоду, а люди если и перемещаются, то очень неспешно.

На симуляции видно, как облако микрокапель тянется в воздухе за движущимся человеком и попадает на того, кто за ним следует

Моделирование, проведенное учеными, показало, что если вы оказываетесь в, так сказать, воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или энергично идущего человека, то попадаете в облако микрокапелек, тянущееся в этой струе позади него, подобно хвосту кометы. Такой скользящий поток воздуха всегда образуется за движущимся человеком, и это явление используют спортсмены: если бежать в потоке другого бегуна, это уменьшает сопротивление воздуха, которое необходимо преодолеть. Однако, если бегуну такое положение выгодно, то человеку, желающему избежать заражения, нужно все делать ровно наоборот.

Кадр из симуляции движения со скоростью 4 км/ч (ходьба) и распространению вирусных частиц в микрокапельках

Авторы работы воспользовались типом моделирования, которое используется для определения эффективной позиции спортсменов во время движения (ходьба и бег) при различном положении людей друг относительно друга (рядом, позади по диагонали, непосредственно друг за другом) и рассматривает движение воздуха. Вместе с этим они проанализировали в рамках модели образование и распределение микрокапель, которые могут нести вирусные частицы, при движении людей - ходьбе и беге.

Как отмечают ученые, этот аэрозоль выделяется не только при кашле и чихании, но и просто при активном дыхании. Чем крупнее частицы, тем больше вирусных частиц они несут, и тем быстрее они под собственной тяжестью опускаются на землю. Кроме того, имеет значение не только скорость, с которой движется идущий впереди, но и скорость, с которой движется тот, кто идет за ним или планирует его обогнать: пройдя слишком близко и быстро, он может собрать на себя крупные частицы.

Кадр из симуляции движения со скоростью 14,4 км/ч (быстрый бег) и распространению вирусных частиц в микрокапельках. Можно видеть, что количество более крупных и потенциально несущих больше вирусов капель больше (красные точки), и они обильно осаждаются на теле бегуна, двигающегося в кильватере

Также следует делать поправку на ветер. Судя по результатам анимации, представленным исследователями, движение "в хвосте" у впереди идущего несет максимальный риск, тогда как движение на одной линии (сбоку) и по диагонали уменьшает его, поскольку взвесь оказывается позади.

На основании полученных результатов авторы заключают, что для пешеходного движения расстояние между людьми, движущихся в одном направлении друг за другом, должно быть не менее четырех-пяти метров, для бега и медленной езды на велосипеде оно должно составлять около 10 метров, а для быстрой езды - не менее 20 метров. Кроме того, если вы хотите обогнать кого-либо, рекомендуется готовиться к маневру заранее и заложить изрядную дугу, чтобы находиться в этот момент на значительном боковом расстоянии - тем большем, чем быстрее двигаетесь вы и обгоняемый человек.

Стоит отметить, что результаты работы еще нельзя назвать окончательными: авторы отмечают, что они постарались как можно раньше предоставить доступ к ним ввиду пандемии и важности любых новых данных, которые могут помочь другим участникам научного сообщества. Доработки, рецензирование и публикация в научных изданиях еще впереди, поэтому итоговые цифры могут поменяться.