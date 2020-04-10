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Отказы в тестировании на коронавирус: в Минздраве напомнили о горячей линии

Отказы в тестировании на коронавирус: в Минздраве напомнили о горячей линии
03:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19.

В Министерстве здравоохранения работает отдельная команда, которая изучает случаи отказа пациентам в тестировании на коронавирус.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию Минздрава было 42, 8 апреля - 11. Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит непосредственно заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас детально рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения", - рассказал Ляшко.

Он напомнил номер горячей линии Минздрава, на который можно обратиться, в том числе в случае отказа в тестировании на Covid-19 - 8 800 505 201.

Ляшко добавил, что Минздрав изменил алгоритм тестирования на Covid-19 и запретил отказывать в нем пациентам.

Главный государственный санитарный врач также объяснил "малое" количество выздоровевших больных. По его словам, всем пациентам с Covid-19 на стадии выздоровления делают один за другим два теста методом полимеразно-цепной реакции, чтобы исключить заболевание. А это требует времени.

"Мы должны понимать и отслеживать именно динамику заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15-м дне с момента, когда Украина пересекла количество случаев больше сотни... Все, кому был подтвержден диагноз "коронавирусная болезнь", переходят в стадию выздоровления только после того как дважды подряд через сутки будут проведены ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат", - отметил Ляшко.

Напомним: 

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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