Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти

Новости Бизнеса:Страны-участники ОПЕК+ договорились о снижении производства нефти почти на 10 млн барр./сутки с 1 мая.

По итогам видеоконференции страны ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, заключили соглашение о сокращении добычи суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.

Об этом сообщили поздно вечером в воскресение, 12 апреля, пресс-служба российского Минэнерго и представители других участников сделки, передает РБК.

"Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года", — сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.

Это рекордный уровень снижения за всю историю. Сделка о сокращении добычи получила название ОПЕК+, как и предыдущая, которая действовала три года — с начала 2017-го до 31 марта 2020 года.

В общей сложности видеоконференция участников новой сделки длилась четыре дня - с 9 апреля до вечера 12 апреля — с перерывами, в том числе, на встречу министров G20.

В ОПЕК+ входит 23 страны, а часть членов G20, включая США и Канаду, формально не участвуют в сделке, но также намерены сократить добычу.

Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 млн барр. в сутки, написал в Twitter иранский министр нефти Биджар Зангане, передает Shaha.

Кроме того, страны G20 договорились о сокращении на 3,7 млн барр. Таким образом, общее сокращение составит минимум 15,4 млн барр. в сутки. Общий объем сокращения добычи может составить около 19 млн барр./cутки, сообщила корреспондент Enegry Intelligence Амина Бакр со ссылкой на источники.

Такое масштабное сокращение добычи соответствует резкому падению спроса из-за распространения эпидемии коронавируса — на 20 млн барр или 20%.

"Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса", — заявил российский министр энергетики Александр Новак.

По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке ОПЕК+ в 2017-2020 годах, но и, в первую очередь, других крупных производителей, в том числе из стран G20, добавил он.

Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн барр. из оговоренных 9,7 млн в рамках сделки ОПЕК+, указывает пресс-служба Минэнерго. Базой снижения будет 11 млн барр., то есть Москва формально сократит добычу на 22,7%. Но реально российские компании в марте 2020 года в сумме добывали по 10,3-10,4 млн барр., рассказывал РБК источник, знакомый с данными ЦДУ ТЭК, то есть реальное сокращение будет 17-18%.

Сокращение на 9,7 млн баррелей будет действовать два месяца (май—июнь), в течение второго полугодия 2020 года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — лишь на 5,8 млн баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. Из-за пандемии коронавируса в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр./сутки, но падение может быть вдвое больше — на 30–40 млн барр./сутки (30–40% мировой добычи), предупреждал ранее аналитик Bank of America Карен Костанян.

По сути, ОПЕК+ и страны G20 просто зафиксировали текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство, указывал эксперт.

Напомним, участники ОПЕК+ предварительно договорились о совместном сокращении ежедневной добычи нефти на 10 млн барр. с 1 мая еще в первый день видеоконференции — поздно вечером 9 апреля. Но единственной страной, которая тогда не согласилась на новую сделку, стала Мексика. От нее требовали сократить добычу на 400 тыс. барр./сутки (в конце 2019 года Мексика добывала 4,5 млн барр.), но министр энергетики страны Росио Нале Гарсия, присутствовавшая на переговорах, заявила, что она готова снизить добычу лишь на 100 тыс. барр.

По ее словам, Мексика не могла согласиться на большее сокращение, поскольку и так потратила много сил на то, чтобы остановить падение добычи в стране. В итоге, из-за споров других участников ОПЕК+ с Мексикой переговоры несколько раз переносились и итоговое решение было принято лишь в воскресенье, 12 апреля — общий размер сокращения составил не 10 млн барр., а 9,7 млн барр. в сутки.