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Мексика присоединилась к договоренности по сокращению добычи нефти

Мексика присоединилась к договоренности по сокращению добычи нефти
06:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Мексика также приняла решение сократить добычу нефти.

Мексика, после первоначальных колебаний, присоединилась к договоренности стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти с целью поддержания мировых цен на это сырье.

Согласие Мексики было получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу, 10 апреля, в Мехико, передает DW.

По его словам, Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Она отказалась сокращать объемы на 400 тысяч баррелей, сославшись на то, что она только недавно с большим трудом нарастила производство нефти.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 20%

Со своей стороны Трамп обещал сократить объем нефтедобычи в США еще на 250 тысяч баррелей в сутки, сообщил Лопес Обрадор. Участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия только накануне в результате многочасовых переговоров согласились сократить производство нефти в мае и июне на 10 млн баррелей в сутки.

Это составляет примерно 10 процентов мировой нефтедобычи. Для заключения окончательной договоренности странам ОПЕК+ не хватало согласия Мексики. Пока неясно, удовлетворятся ли другие государства ОПЕК+ сокращением нефтедобычи в том объеме, в котором предлагает Мексика.

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Все по теме:

Нефть, Мексика, ОПЕК, Дональд Трамп, Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
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