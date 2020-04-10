Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 20%

Производители Организации стран-экспортеров нефти и их союзники во главе с Россией согласились сократить добычу и производство нефти более чем на 20%. К такому соглашению пришла ОПЕК+ на переговорах в четверг, проведенных посредством видеоконференции, сообщает BBC.
Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа ОПЕК+ согласилась в мае и июне сократить ее добычу на 10 миллионов баррелей в день или 10% мировых поставок. Ожидается, что еще 5 миллионов баррелей будут сокращены другими странами. Сокращения добычи будут уменьшены до 8 миллионов баррелей в день в период с июля по декабрь. Затем они будут снова уменьшены до 6 миллионов баррелей в период с января 2021 года по апрель 2022 года. Сокращения добычи нефти будут постепенно уменьшаться до апреля 2022 года.
Это позволит противостоять снижению спроса на топливо, которое обусловлено карантинными мерами из-за коронавируса, а также поднять цены на нефть до 18-летних минимумов к концу марта.
США не взяли на себя никаких обязательств по сокращению, хотя и заявили, что добыча нефти в любом случае постепенно снижается из-за падения цен.
Цены на нефть упали в марте после того, как ОПЕК+ не удалось договориться о сокращениях добычи.
Президент Дональд Трамп предупредил Саудовскую Аравию, что США введут санкции, если не будет сокращена добыча нефти.
После мартовской встречи Саудовская Аравия и Россия предприняли шаги по увеличению производства, чтобы сохранить долю рынка в условиях падения мирового спроса.
На прошлой неделе цены подскочили на 20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Саудовской Аравии и России прекращения разногласий.
После переговоров в четверг последует телефонная конференция 10 апреля министров энергетики стран G20, на которой министры обсудят меры смягчения влияния коронавируса на энергорынки. Ожидается, что другие страны-производители нефти, кроме клуба ОПЕК+, присоединятся к мерам по сокращению добычи нефти.
По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны, включенные в список объединения, контролируют до 2/3 всех месторождений нефти, что позволяет диктовать условия остальным участникам рынка. На них приходится до 35% объема добычи нефти — почти половина мирового экспорта нефтепродуктов.