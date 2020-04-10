Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос
Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 20%

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 20%
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа и ее союзники согласились в мае и июне сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день.

Производители Организации стран-экспортеров нефти и их союзники во главе с Россией согласились сократить добычу и производство нефти более чем на 20%. К такому соглашению пришла ОПЕК+ на переговорах в четверг, проведенных посредством видеоконференции, сообщает BBC.

Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа ОПЕК+ согласилась в мае и июне сократить ее добычу на 10 миллионов баррелей в день или 10% мировых поставок. Ожидается, что еще 5 миллионов баррелей будут сокращены другими странами. Сокращения добычи будут уменьшены до 8 миллионов баррелей в день в период с июля по декабрь. Затем они будут снова уменьшены до 6 миллионов баррелей в период с января 2021 года по апрель 2022 года. Сокращения добычи нефти будут постепенно уменьшаться до апреля 2022 года.

Это позволит противостоять снижению спроса на топливо, которое обусловлено карантинными мерами из-за коронавируса, а также поднять цены на нефть до 18-летних минимумов к концу марта.

ОПЕК+ готова снизить объем добычи нефти, но есть условие

США не взяли на себя никаких обязательств по сокращению, хотя и заявили, что добыча нефти в любом случае постепенно снижается из-за падения цен.

Цены на нефть упали в марте после того, как ОПЕК+ не удалось договориться о сокращениях добычи.

Президент Дональд Трамп предупредил Саудовскую Аравию, что США введут санкции, если не будет сокращена добыча нефти.

После мартовской встречи Саудовская Аравия и Россия предприняли шаги по увеличению производства, чтобы сохранить долю рынка в условиях падения мирового спроса.

На прошлой неделе цены подскочили на 20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Саудовской Аравии и России прекращения разногласий.

После переговоров в четверг последует телефонная конференция 10 апреля министров энергетики стран G20, на которой министры обсудят меры смягчения влияния коронавируса на энергорынки. Ожидается, что другие страны-производители нефти, кроме клуба ОПЕК+, присоединятся к мерам по сокращению добычи нефти.

Цена на черное золото начала расти

По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны, включенные в список объединения, контролируют до 2/3 всех месторождений нефти, что позволяет диктовать условия остальным участникам рынка. На них приходится до 35% объема добычи нефти — почти половина мирового экспорта нефтепродуктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

G20, Россия, Нефть, ОПЕК, Добыча нефти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
02 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
03 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
04 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
05 Качура: Внеочередное заседание Рады в понедельник планируется на 12:00
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
ООС: Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный и двое ранены
Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный
Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн
Количество заражений COVID-19 превысило 1,6 млн
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь