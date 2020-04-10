Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 20%

Новости Бизнеса:Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа и ее союзники согласились в мае и июне сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день.

Производители Организации стран-экспортеров нефти и их союзники во главе с Россией согласились сократить добычу и производство нефти более чем на 20%. К такому соглашению пришла ОПЕК+ на переговорах в четверг, проведенных посредством видеоконференции, сообщает BBC.

Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа ОПЕК+ согласилась в мае и июне сократить ее добычу на 10 миллионов баррелей в день или 10% мировых поставок. Ожидается, что еще 5 миллионов баррелей будут сокращены другими странами. Сокращения добычи будут уменьшены до 8 миллионов баррелей в день в период с июля по декабрь. Затем они будут снова уменьшены до 6 миллионов баррелей в период с января 2021 года по апрель 2022 года. Сокращения добычи нефти будут постепенно уменьшаться до апреля 2022 года.

Это позволит противостоять снижению спроса на топливо, которое обусловлено карантинными мерами из-за коронавируса, а также поднять цены на нефть до 18-летних минимумов к концу марта.

США не взяли на себя никаких обязательств по сокращению, хотя и заявили, что добыча нефти в любом случае постепенно снижается из-за падения цен.

Цены на нефть упали в марте после того, как ОПЕК+ не удалось договориться о сокращениях добычи.

Президент Дональд Трамп предупредил Саудовскую Аравию, что США введут санкции, если не будет сокращена добыча нефти.

После мартовской встречи Саудовская Аравия и Россия предприняли шаги по увеличению производства, чтобы сохранить долю рынка в условиях падения мирового спроса.

На прошлой неделе цены подскочили на 20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Саудовской Аравии и России прекращения разногласий.

После переговоров в четверг последует телефонная конференция 10 апреля министров энергетики стран G20, на которой министры обсудят меры смягчения влияния коронавируса на энергорынки. Ожидается, что другие страны-производители нефти, кроме клуба ОПЕК+, присоединятся к мерам по сокращению добычи нефти.

По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны, включенные в список объединения, контролируют до 2/3 всех месторождений нефти, что позволяет диктовать условия остальным участникам рынка. На них приходится до 35% объема добычи нефти — почти половина мирового экспорта нефтепродуктов.