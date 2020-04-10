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ОПЕК+ готова снизить объем добычи нефти, но есть условие

ОПЕК+ готова снизить объем добычи нефти, но есть условие
06:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Страны ОПЕК+ готовы снижать добычу нефти до мая 2022г, если подключится Мексика.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров выпустили заявление, где подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе.

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее - по 9,495 млн б/с.

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Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти за октябрь 2018, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.

Решение, подписанное сегодня, будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление соглашения будет обсуждаться в декабре 2021 года.

"Вышеуказанное соглашение зависит от согласия Мексики, включая добровольную корректировку в прилагаемых таблицах", - подчеркивается в документе.

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В коммюнике страны ОПЕК+ также призывают всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка. Как сообщают источники "Интерфакса", страны ОПЕК+ рассчитывают, что другие крупные производители снизят добычу еще на 5 млн б/с.

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

Страны ОПЕК+ также подтвердили и продлили мандат министерского мониторингового комитета (JMMC) и его членов.

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Соблюдение соглашение будет мониториться на основании данных по добыче нефти (конденсат не указан - ред.) на основе информации из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

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Нефть, Мексика, ОПЕК, Добыча нефти.
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