Цены на нефть выросли после исторической сделки ОПЕК+

Новости Бизнеса:Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 32,54 доллара за баррель после заключения ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи.

Цены на нефть подскочили более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как ведущие производители окончательно согласовали крупнейшее для них сокращение добычи, однако рост был ограничен опасениями, что снижения окажется недостаточно для борьбы с перенасыщением рынка в условиях падения спроса из-за коронавируса.

После четырехдневных дискуссий группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10 процентов от мировых поставок - рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса, пишет Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,37% до $32,54 за баррель к 9:11, а на WTI - на 4,0% до $23,67 за баррель.

“Эта сделка позволит мировой нефтяной отрасли, а также национальным экономикам и другим отраслям, которые от нее зависят, избежать очень глубокого кризиса”, - сказал заместитель председателя IHS Markit Дэниел Ергин.

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ добровольно пошли на еще более глубокие сокращения, что фактически снизит добычу ОПЕК+ на 12,5 миллиона баррелей в сутки с текущего уровня, сказал министр энергетики Саудовской Аравии.