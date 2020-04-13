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Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры

Верховная Рада приняла изменения в бюджет: главные цифры
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Верховная Рада обновила госбюджет-2020 и увеличила его дефицит с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса.

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

За принятие соответствующего законопроекта (№3279-д) за основу проголосовали 252 депутата, в целом - 249 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно тексту проекта закона на сайте парламента, после внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита - 298,4 млрд грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.

Представляя проект, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирование борьбы с коронавирусом, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение – на 29,7 млрд грн, социальные расходы – на 19,5 млрд грн.

В то же время он подчеркнул, что обновленный проект предусматривает финансирование важных для экономики расходов, включая дорожный фонд в объеме 72 млрд грн, программы поддержки регионов и аграриев, культуры, образования, а также финансирование армии в прежних объемах.

Также премьер отметил, что объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 млрд грн.

"Это дополнительные выплаты медработникам, которые спасают украинцев, закупка медицинского оборудования, выплаты украинцам, которые потеряли работу из-за коронавируса, предоставление денежной помощи семьям медработников", - пояснил Шмыгаль.

В свою очередь депутат Александр Трухин от имени Комитета по вопросам бюджета призвал депутатов принять законопроект за основу и в целом как закон.

"Считаем этот проект сбалансированным, который полностью соответствует целям и задачам Верховной Рады Украины. Правительство его сможет выполнить. Мы призываем вас поддержать этот проект бюджета", - сказал он.

Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проект изменений в госбюджет Украины на 2020 год, в основе которого обновленный макропрогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 грн/долл.

Верховная Рада 30 марта не приняла предложенные правительством изменения в госбюджет, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению. Министр финансов Украины Сергей Марченко 8 апреля заявил, что доработанный проект изменений в госбюджет согласован с Международным валютным фондом и его принятие станет одним из шагов, необходимых для старта новой программы поддержки МВФ для Украины.

Утвержденный в декабре прошлого года госбюджет на 2020 год предусматривал доходы в сумме 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный объем дефицита - 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга - 2,363 трлн грн.

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Все по теме:

Верховная Рада, Бюджет, ВВП, Дефицит бюджета, Коронавирус, Covid-19.
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