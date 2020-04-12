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Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое

Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
19:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса, вырастут дефицит и госдолг.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета зарегистрировал в парламенте доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

Согласно проекту (№3279-д), предлагается установить доходы госбюджета в сумме 975,8 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, чем в правительственном законопроекте.

Расходы предлагается установить на уровне 1,266 трлн грн, что также на 3,2 млрд грн больше, чем в предыдущей редакции изменений.

Предельный объем дефицита возрастет более чем втрое и составит 298,4 млрд. Правительство планирует покрыть его за счет займов на сумму 296,7 млрд, а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд.

Предельный объем государственного долга установили на уровне 2,387 трлн грн.

В этом году правительство не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд: с 12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд.

Сумма части прибыли Национального банка к перечислению в бюджет по сравнению с предыдущим проектом увеличена на 2 млрд грн - до 42,7 млрд грн.

Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 по сравнению с правительственным проектом предлагается уменьшить на 32,4 млрд грн - до 64,7 млрд грн.

Средства, которые ранее предлагалось зачислить в фонд, теперь предлагается сразу разделить между Министерством здравоохранения, которому дополнительно предоставлено 15,8 млрд грн на доплаты медицинским работникам, и Министерством социальной политики, которое получит дополнительные 10,6 млрд грн для выплат надбавок к пенсиям и помощи населению.

Также Министерству финансов предлагается предоставить право осуществлять соглашения с государственными деривативами за счет осуществления сверхплановых государственных заимствований для снижения рисков, связанных с вероятностью увеличения расходов по государственным деривативам в будущем.

Кроме того, в проекте закона предлагается отсрочить представление деклараций за прошлый год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Также в пакете документов есть заключение профильного комитета, который рекомендует Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом как закон.

Напомним: 

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Госдолг, Дефицит.
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