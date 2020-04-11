"Антиколомойский" законопроект": ЕБА обратилась к нардепам

Новости Бизнеса:Верховную Раду призывают принять законопроект относительно банков.

Европейская бизнес ассоциация призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект о невозможности возврата банков экс-владельцам.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Мы понимаем ажиотаж вокруг законопроекта относительно банков, более 16 000 поправок является ярким тому свидетельством. Однако, надеемся, что народные избранники все же активизируются, чтобы сделать решающий шаг к сотрудничеству с МВФ ", - отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Сообщается, что без поддержки МВФ и других международных организаций с бюджетными разрывами придется справляться очень болезненными для всех методами.

"Без поддержки МВФ, девальвация гривны может достичь 45-65% от текущего уровня, до 50-80 грн/дол, для стабилизации курса необходимо будет вводить жесткие валютные ограничения, которые углубят кризисные явления. Обесценивание гривни приведет к росту инфляции до 20-50% и падение реальных доходов населения минимум на 30%", - говорится в сообщении.

ЕВА отмечает, что ведущие эксперты прогнозируют в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/дол.