Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
В ЕС никогда не признают аннексию Крыма
В ЕС никогда не признают аннексию Крыма
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

"Антиколомойский" законопроект": ЕБА обратилась к нардепам

"Антиколомойский" законопроект": ЕБА обратилась к нардепам
14:46 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости Бизнеса:Верховную Раду призывают принять законопроект относительно банков.

Европейская бизнес ассоциация призывает Верховную Раду на ближайшем заседании принять законопроект о невозможности возврата банков экс-владельцам.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Мы понимаем ажиотаж вокруг законопроекта относительно банков, более 16 000 поправок является ярким тому свидетельством. Однако, надеемся, что народные избранники все же активизируются, чтобы сделать решающий шаг к сотрудничеству с МВФ ", - отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

Сообщается, что без поддержки МВФ и других международных организаций с бюджетными разрывами придется справляться очень болезненными для всех методами.

"Без поддержки МВФ, девальвация гривны может достичь 45-65% от текущего уровня, до 50-80 грн/дол, для стабилизации курса необходимо будет вводить жесткие валютные ограничения, которые углубят кризисные явления. Обесценивание гривни приведет к росту инфляции до 20-50% и падение реальных доходов населения минимум на 30%", - говорится в сообщении.

16 тысяч поправок в "банковский" законопроект: Разумков дал комментарий

ЕВА отмечает, что ведущие эксперты прогнозируют в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/дол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Банк, ЕБА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Запуск HBO Max пройдет без &quot;Друзей&quot;
Запуск HBO Max пройдет без "Друзей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь