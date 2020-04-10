Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

Новости Украины:На внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля, народные депутаты несколько актуальных законопроектов, однако будет ли в повестке дня "антиколомойский" - неизвестно.

В повестке дня внеочередного заседания парламента, которое состоится 13 апреля, 19 пунктов, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это вопрос бюджета, именно этому была посвящена большая часть совещания (...). Следующий вопрос - это законопроект "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", геокадастр. Для того, чтобы унормировать и запустить этот процесс подготовки в будущему открытию рынка земли. Я напоминаю, что это произойдёт нескоро, но мы должны к этому готовиться", - заявил Разумков в пятницу на брифинге в Верховной Раде.

Третьим пунктом повестки дня внеочередного заседания станет законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Ещё одним новым законопроектом станет инициатива об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев.

Следующим пунктом повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады станет законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете. Кроме того, депутаты намерены преодолеть вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ.

Дмитрий Разумков не решается прогнозировать, когда парламент приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках.

"Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица", - сказал Разумков на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен "пройтись по поправкам", и только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале заседаний Рады. Спикер напомнил, что к законопроекту подано более 16 тыс правок.

По его словам, сейчас трудно сказать, сколько времени это займет.

"Работают все интенсивно. Думаю, что на это уйдет немного времени", - добавил Разумков.

При этом спикер подчеркнул, что никто не собирается затягивать процесс подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроекта.

"Давайте последовательно двигаться в этом направлении, затягивать этот процесс … никто не собирается, ни комитет, ни все те группы, даже те, которые давали эти предложения", - добавил Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.