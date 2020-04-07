16 тысяч поправок в "банковский" законопроект: Разумков дал комментарий

Подача более 16 тысяч поправок в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающий невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, является попыткой затянуть его принятие во втором чтении, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
Напомним:
Народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели голосований Верховной Рады в марте 2020 года.
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали более 16 000 поправок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.
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