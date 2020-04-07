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16 тысяч поправок в "банковский" законопроект: Разумков дал комментарий

16 тысяч поправок в "банковский" законопроект: Разумков дал комментарий
22:55 Вт, 7 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Разумков считает подачу более 16тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие.

Подача более 16 тысяч поправок в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", устанавливающий невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, является попыткой затянуть его принятие во втором чтении, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Банковская сфера, Дмитрий Разумков.
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