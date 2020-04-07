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Вторник, 07.04.2020
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Разумков: Медреформа не предусмотрела многих вызовов

Разумков: Медреформа не предусмотрела многих вызовов
21:15 Сегодня Телеграф УНН Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:Власти Украины заявили, что медреформа не предусмотрела многих факторов и вызовов.

Медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов. 

"Не все, что закладывалось в медицинскую реформу, сегодня показало результат. Это, мягко говоря", - сказал Разумков. 

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Он добавил, что подробнее пересмотреть медицинскую реформу будет поручено комитету здравоохранения Верховной Рады.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреляв мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.

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Украина, Заражение, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Каранти.
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