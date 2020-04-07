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В "антиколомойском" законопроекте - рекордное число поправок

В "антиколомойском" законопроекте - рекордное число поправок
10:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В "банковский" законопроект нардепы внесли более 16 тысяч поправок.

Ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) внесено более 16 тысяч поправок.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

"Итак, после 22:00 потенциал по поправкам исчез и больше их не поступало. Поэтому... финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему!!!!", - написал Железняк.

На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

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Предполагается, что закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Этот законопроект является одним из двух главных условий МВФ для получения Украиной помощи. Второе условие - принятие законопроекта о рынке земли.

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Верховная Рада, НБУ, Законопроект, Ярослав Железняк.
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