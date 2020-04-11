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Поддержка украинского бизнеса: что у планах Минэкономики
15:12 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Минэкономики рассказали при каких условиях государство будет оплачивать кредитные ставки малого бизнеса.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что правительство разрабатывает две программы для поддержки малого бизнеса и уменьшения кредитных ставок.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова".

По словам министра, для поддержки малого бизнеса, у которого есть кредиты в банках, заработает программа, которая позволит уменьшить кредитные проценты до нуля.

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"Если бизнес имеет кредиты в банке и бизнес не является дефолтным, можно будет обратиться за помощью к государству. И государство будет оплачивать кредитные ставки малого бизнеса в течение одного года. Ключевое требование - сохранение рабочих мест", - заявил он

Вторая программа - "Новые деньги" также направлена на поддержку малого и микробизнеса. Предпринимателям будут выдавать кредиты под 5% годовых, чтобы они могли сохранить зарплаты своим работникам.

"Представители крупного и среднего бизнеса, которые имеют производственные предприятия замкнутого цикла и которые сейчас пострадали от кризиса, могут обратиться в центры занятости и государство поможет частично оплатить зарплаты работников", - отметил Петрашко.

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Внесенные изменения в Закон Украины "О занятости" также предусматривают предоставление помощи для представителей малого и среднего бизнеса, представитело которого остановили или сократили деятельность на период карантина.

По его словам, размер пособия на период карантина составит 2/3 тарифной ставки оклада, и будет ограничиваться минимальной 4723 грн. Министерство сейчас прорабатывает механизм и порядок финансирования.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Минэкономразвития, Минэкономики, Игорь Петрашко.
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