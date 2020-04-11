В Кабмине настроены сохранить рабочие места в Украине

Новости Украины:Игорь Петрашко рассказал, что правительство вводит помощь по "временной" безработице.

Правительство вводит помощь из "временного" безработица и будет компенсировать выплаты зарплат для тех предприятий, которые не будут увольнять людей на время карантина.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице, увеличили уже минимальные. Помощь по "временной" безработице – если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые есть дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим - не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать минимальную зарплату на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся", - сказал Петрашко.

Он отметил, что задача в первую очередь сохранить рабочие места, которые есть. Поэтому большинство программ направлены на то, чтобы предприятия могли получить средства, чтобы не увольнять людей

"Для того существует программа для предприятий промышленности. Она активно никогда не использовалась, а сейчас будет активно использоваться, мы планируем расширить эту программу на малые и средние бизнесы для того чтобы предприятие, которое не хочет увольнять людей, которое понимает, что они не заняты, но им надо платить зарплату, могло обратиться в центр занятости и получить выплаты на таких людей, которым оно позже предприятие направит на карточки", - рассказал министр.

По его словам, пособие по временной безработице поможет решить много вопросов, но, вместе с тем, оно будет ограничено минимальной зарплатой потому что "к сожалению, у нас ВВП и бюджет ограничены".

"Наши программы имеют ту цель - сохранить рабочие места сейчас. И, в первую очередь, повлиять на то, чтобы мы не создавали потом слишком много рабочих мест, если мы можем сохранить существующие", - отметил Петрашко.